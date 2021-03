Inês Sousa Real diz que é o tempo do PAN ter uma mulher como porta-voz. A deputada do PAN considera que “as mulheres estão sub-representadas na vida política” e, por isso, defende uma “liderança no feminino”.

A atual líder parlamentar anunciou este sábado que será candidata a suceder a André Silva.

Inês Sousa Real recusa cisões no partido, mas fala na necessidade de uma renovação.