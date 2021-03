Dia Mundial da Água assinalado com iniciativas em vários pontos do país

O Dia Mundial da Água é hoje assinalado com iniciativas em vários pontos do país, para alertar as populações e os governos para a urgente necessidade de preservação e poupança deste recurso natural.

Numa sessão digital, na qual é esperado o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, o Grupo AdP - Águas de Portugal apresenta alguns projetos de inovação em curso.

No mesmo encontro virtual está prevista a assinatura de um protocolo de financiamento relativo a novos projetos com o Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) desafia os portugueses a "fechar a torneira" durante uma hora, entre as 22:00 e as 23:00. A campanha "H2off" pretende mobilizar as pessoas a não abrirem as torneiras nesse período, uma forma de tomarem consciência da importância da água.

O desenho da ação foi planeado no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), referentes "à garantia de água potável e saneamento para todos, proteção do ambiente e procura da sustentabilidade nas cidades e combate às alterações climáticas", salienta a entidade promotora.

A Águas do Tejo Atlântico assinala o dia com um conjunto de iniciativas que tem como objetivo sensibilizar para a importância do uso eficiente da água, para o papel das Fábricas de Água na sustentabilidade dos recursos hídricos da região e o seu contributo na economia circular.

Na terça-feira é a vez de alunos dos três agrupamentos escolares da Lourinhã participarem em ações de sensibilização, no âmbito do Programa EcoEscolas e, em Óbidos, é destacado o projeto Peixes Nativos, com a inauguração de painéis afixados junto aos rios Real e Arnóia.

O Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, em colaboração com a Águas de Portugal, promove o ciclo de conversas "A Última Gota", com transmissão em direto através da sua página no You Tube.

Ana Noronha, da Ciência Viva, Pedro Teiga, da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, Cátia Nunes, da Associação Natureza Portugal, Margarida Filipe, do Museu da Água, João Nascimento, em representação da Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade do Instituto Superior Técnico e Sara Duarte, pela Águas Tejo Atlântico, integram o painel de oradores.

O Dia Mundial da Água é celebrado, anualmente, em 22 de março, depois de a Assembleia Geral da ONU ter aprovado a data, por resolução, em 1993.

Pretende-se sensibilizar os líderes políticos e a sociedade civil para a conservação deste bem finito.

O tema escolhido para 2021 é "Valorizar a Água", com o intuito de alertar para as consequências negativas do crescimento populacional, do aumento do seu uso na agricultura e na indústria e das alterações climáticas na preservação da água.

