Em 2019, Évora testou o voto eletrónico. Proteção de Dados ficou comprometida 

A Comissão Nacional de Proteção de Dados aponta várias falhas no voto eletrónico posto em prática em Évora, nas últimas eleições europeias de 2019, avança esta terça-feira a TSF.



Terão havido casos em que não foram assegurados o anonimato do eleitor e a confidencialidade e terão sido detetadas falhas na segurança do transporte dos votos, uma vez que estes foram fechados apenas com um autocolante.

A comissão terá também concluído que houve ficheiros alterados e acedidos dias depois das eleições. As máquinas deveriam estar seladas.

Em 2019, o projeto piloto foi considerado um sucesso. Na altura, o governo admitiu mesmo alargar o voto eletrónico a próximas eleições.