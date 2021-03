Tiroteio entre PSP e moradores de bairro em Corroios provoca pelo menos um ferido

Um tiroteio entre a PSP e moradores de um bairro em Corroios, no Seixal, fez, esta terça-feira, pelo menos um ferido.

Ao que a SIC apurou, pelo menos uma pessoa já foi detida.

Para o local foram mobilizados dezenas de elementos da PSP, como explica, no vídeo abaixo, Diogo Torres, repórter da SIC Notícias, junto a uma das entradas do bairro onde ocorreu o tiroteio.

No local está montado um posto de comando: todas as entradas do bairro têm polícia, sendo impossível entrar ou sair. Há informação de que pelo menos duas pessoas estão barricadas no interior de um edifício.

O tiroteio terá acontecido por volta das 12:00. A PSP foi chamada ao local devido a um tumulto entre moradores, mas a patrulha terá sido recebida a tiro, pelo que o dispositivo policial foi reforçado de imediato.