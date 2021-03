Levantado o cerco policial no bairro do Seixal. Moradores dão conta de um detido

A operação policial no bairro da Quinta das Lagoas, no concelho do Seixal, já terminou. De acordo com os moradores, uma pessoa terá sido detida pela Polícia Judiciária. Duas pessoas continuam em fuga.

O repórter Diogo Martins esteve esta manhã no bairro da Quinta das Lagoas, onde deu conta que o cerco policial já tinha sido levantado, mas que duas das pessoas envolvidas nos confrontos continuam em fuga.

Tiroteio entre PSP e moradores de bairro em Corroios provoca pelo menos um ferido

Na terça-feira, a PSP foi chamada ao bairro de Santa Marta do Pinhal, perto de Corroios, onde terá havido confrontos entre moradores, que serão de dois gangs rivais.

À chegada, a polícia terá sido recebida a tiro, o que obrigou à chamada de reforços. Além do grupo de operações especiais, também o corpo e brigadas de intervenção rápida foram chamados ao local

Durante a tarde alguns dos atiradores barricaram-se armados e as entradas e saídas do bairro foram vedadas pela PSP. Alguns moradores tiveram mesmo de ser retirados de casa.

As equipas tiveram de negociar com os atiradores.

Durante a operação de terça-feira, foi detida uma pessoa, que já foi presente a interrogatório judicial.