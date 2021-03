PSP detém dois homens por crime de ameaça, um envolvido nos incidentes de Corroios

A PSP deteve esta quarta-feira dois homens suspeitos de um crime de ameaça com arma branca na Quinta das Lagoas, no Seixal, mas o ilícito nada tem a ver com os incidentes ocorridos terça-feira naquele bairro, informou o Comando Distrital de Setúbal.

"Desentendimentos antigos entre vizinhos"

Segundo um comunicado da PSP, a esquadra do Seixal foi alertada às 10:45 para a situação de uma pessoa que estaria a ser agredida e ameaçada com arma branca por outras duas no bairro de Santa Marta de Corroios, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal.

De acordo com a PSP, as agressões terão ocorrido na sequência de "desentendimentos antigos entre vizinhos" que não estarão relacionados com os incidentes ocorridos terça-feira no mesmo bairro e que motivaram uma operação musculada da polícia, mas que resultou num único detido, entretanto libertado.

De acordo com o comunicado, um dos detidos, além do crime de ameaça com arma branca, também terá estado envolvido nos incidentes de terça-feira, em que, segundo a PSP, terão sido efetuados vários disparos contra os polícias que se deslocaram ao local devido a uma desordem.

A PSP não esclarece, no entanto, se este detido é a mesma pessoa que foi detida terça-feira, mas que foi libertada nesse mesmo dia, pouco depois de ter sido inquirida por elementos daquela força de segurança.

Os dois homens suspeitos vão ser presentes à autoridade judiciária para aplicação de eventuais medidas de coação.

A Direção Nacional da PSP já tinha informado que duas pessoas do bairro da Quinta das Lagoas tinham sido conduzidas a uma esquadra da PSP no Seixal, para identificação e averiguações, assegurando que, na altura, nenhuma das duas pessoas estava sob detenção, e que os factos em causa nada tinham a ver com os incidentes ocorridos na terça-feira em Corroios, no Seixal.

O que aconteceu no bairro da Quinta das Lagoas?

Na terça-feira, de acordo com a PSP, elementos daquela polícia que se deslocaram ao bairro da Quinta das Lagoas "depararam-se com suspeitos armados que dispararam contra si, tendo os polícias ripostado, recorrendo, igualmente, a armas de fogo".

De acordo com o relato da PSP, da troca de tiros ocorrida na terça-feira à tarde no bairro da Quinta das Lagoas, no Seixal, não se registaram feridos entre os polícias, mas não se sabe se algum dos suspeitos terá sido atingido.

Na sequência do incidente, foi mobilizado para o local um forte dispositivo policial, que incluiu elementos das Operações Especiais e da Unidade Especial de Polícia, e várias casas foram evacuadas.

A operação foi dada por concluída cerca das 20:30 de terça-feira, altura em que dezenas de moradores daquele bairro clandestino do Seixal foram autorizadas a regressar a suas casas.