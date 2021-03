Polícia volta a cercar bairro do Seixal. Suspeitos do tiroteio continuam em fuga

Continuam em fuga duas das pessoas envolvidas nos confrontos desta terça-feira no bairro da Quinta das Lagoas, em Santa Marta do Pinhal, no concelho de Seixal. Um morador foi detido. Ao final da manhã a polícia voltou ao local, como explica o repórter Diogo Martins.



Esta terça-feira, a PSP foi chamada ao bairro, perto de Corroios, onde terá havido confrontos entre moradores, que serão de dois gangs rivais.

À chegada a policia terá sido recebida a tiro, o que obrigou a chamar reforços.

Durante a tarde alguns dos atiradores barricaram-se armados e as entradas e saídas do bairro foram vedadas pela PSP.

Alguns moradores tiveram mesmo de ser retirados de casa.

No local estiveram dezenas de agentes, numa mega-operação que só terminou perto das 21:00.