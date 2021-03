Face ao impasse no acordo definitivo sobre as oportunidades de pesca entre a União Europeia e o Reino Unido, os ministros dos 27 fecharam um novo compromisso provisório para que as frotas europeias não tenham de parar.

Quanto ao acordo com a Noruega, que também estava num impasse, já foi concluído, e prevê cortes na pesca de bacalhau para Portugal.