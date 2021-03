Jovem português entre os detidos numa festa ilegal em Madrid

Um português está entre seis jovens postos em liberdade a aguardar decisão judicial por suspeitas de reterem contra a sua vontade quatro jovens italianas, e tentar abusar de uma delas, disse à agência Lusa fonte da polícia espanhola.

A Polícia Nacional espanhola prendeu inicialmente na madrugada de domingo seis jovens estrangeiros - quatro franceses, um italiano e um português - que levaram quatro raparigas italianas para uma festa ilegal com cerca de 50 jovens realizada num apartamento turístico no bairro do Pacífico, em Madrid, e por tentarem abusar sexualmente de uma delas, segundo a mesma porta-voz.

As forças da ordem foram alertadas por uma vizinha, que ouviu uma mulher "a gritar por socorro", e quando chegaram ao apartamento, cerca das 05:00 da madrugada de domingo passado, estava a tocar música muito alta, sem que ninguém tivesse aberto a porta, apesar da insistência da polícia.

Os bombeiros foram chamados e tiveram de cortar as barras de proteção de uma das janelas e partir um vidro para entrar no apartamento.

No interior encontraram, além do grupo de cerca de 50 jovens, quatro raparigas, que revelaram ter sido convidadas com outras jovens a entrar e a participar na festa ilegal, mas que tinham sido impedidas de abandonar a casa e trancadas num quarto.

Além disso, a certa altura, um dos jovens detidos avançou para uma das mulheres com a intenção de lhe tocar, tendo ela conseguido libertar-se.

Os seis jovens presos, com idades entre 22 e 28 anos, foram acusados de terem alegadamente cometido delitos de resistência e desobediência à polícia, e um deles também de tentativa de abuso sexual e ameaças.

Os seis detidos foram entretanto postos em liberdade e aguardam agora que a justiça espanhola os notifique para prestarem declarações sobre o ocorrido.

