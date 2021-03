Listas de espera para cirurgia exigem “plano especial, talvez uma task force”

O presidente da Convenção Nacional de Saúde e diretor do departamento de cirurgia do Centro Hospitalar Universitário do Porto diz que o problema das listas de espera para cirurgia é bem mais grave do que se pensa.

Eurico Castro Alves sugere que seja criada uma task force, à semelhança do que aconteceu com o plano de vacinação e de testagem, para dar resposta à situação de “verdadeira emergência” que se vive.

O especialista diz que os vales-cirurgia já não são a resposta e alerta que há casos graves, sobretudo do âmbito de oncologia, à espera de verem o problema resolvido.