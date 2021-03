Marcelo escolhe médica para organizar comemorações do 10 de Junho

O Presidente da República escolheu uma médica para presidir às comemorações do 10 de junho deste ano. As cerimónias do Dia de Portugal vão decorrer na Madeira e na Bélgica, junto das comunidades portuguesas.

Para presidir à comissão organizadora Marcelo escolheu um rosto da linha da frente no combate à covid-19: Carmo Caldeira, diretora do serviço de cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Em 2020, devido à pandemia, o chefe de Estado cancelou as comemorações do 10 de junho previstas para a Madeira e África do Sul. A data foi assinalada com uma cerimónia simbólica no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Contou com apenas com os dois oradores e seis convidados.