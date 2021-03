Registados mais de 340 crimes de incêndios florestais desde o início do ano. 35% ocorreu por negligência

No primeiro trimestre do ano já foram patrulhados mais de seis mil quilómetros de área florestal no país. Os dados divulgados pelas autoridades registaram 342 incêndios e 35% aconteceu por negligência.

A Campanha Floresta Segura sensibilizou mais de 21 mil pessoas para a importância de comportamentos de prevenção nesta altura do ano. Desde janeiro a GNR já realizou 4.640 ações.

Relembra que é proibido fazer queimadas sem comunicação prévia ou um pedido de autorização. E é também proibido que estas mesmas queimadas sejam feitas com o tempo quente e seco ou com vento.

As autoridades detiveram oito pessoas e 99 identificadas.