Acidente na Ponte 25 de Abril faz um ferido grave

A circulação rodoviária na Ponte 25 de Abril no sentido Sul-Norte foi esta sexta-feira reposta pelas 15:45, depois de a via da direita ter estado cortada cerca de duas horas, devido a um acidente, informou a PSP.

O trânsito na Ponte 25 de Abril esteve condicionado ao início da tarde, devido a uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, que provocou um ferido grave.

À Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) adiantou que o ferido grave era o condutor do motociclo e foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

De acordo com o Cometlis, o acidente, que ocorreu no início do tabuleiro da ponte, provocou congestionamento do trânsito, levando que a circulação entre Almada e Lisboa fosse feita apenas pela via da esquerda.

A PSP indicou que o alerta foi dado às 13:52.

Segundo o site oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 16:24 encontravam-se ainda no local 11 operacionais e quatro veículos.