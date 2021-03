António Costa defende que "é fundamental reforçar o investimento público"

António Costa defende necessidade de reforçar o investimento público, mesmo em tempo de pandemia. O primeiro-ministro e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estiveram na reinauguração de duas escolas na região de Lisboa. As obras de requalificação custaram cerca de 25 milhões de euros.

A escola secundária do Monte de Caparica, em Almada, funcionou em contentores durante os últimos anos. As obras de requalificação começaram há uma década e só ficaram concluídas depois do Natal passado. A escola foi construída praticamente de raiz, num investimento que rondou os 16 milhões de euros

Também a escola básica do Parque das Nações foi sujeita uma uma obra de alargamento que representou um investimento de oito milhões de euros. No próximo ano letivo, para além do pré-escolar e do primeiro ciclo, este estabelecimento escolar passa a receber também os alunos do quinto ao nono ano.