Uma idosa foi encontrada carbonizada na sequência de um incêndio florestal que começou esta quinta-feira à tarde no concelho de Vila Nova de Paiva.

O alerta para o incêndio na localidade de Teixelo foi dado às 15:53 e a mulher de 79 anos foi encontrada pelo filho perto das 20:00.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias da morte da idosa e as origens do fogo. Nos últimos dias têm sido muitas as ignições de incêndios no distrito, estando parte associada a queimas que se descontrolaram.