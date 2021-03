Caso Valentina. Sentença conhecida a 14 de abril 

A sentença do julgamento do pai e da madrasta de Valentina, a criança de 9 anos morta em Peniche, vai ser conhecida a 14 de abril.

O Ministério Público (MP) de Leiria pediu esta sexta-feira 25 anos de prisão para os arguidos. O MP acusa-os dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, abuso e simulação de sinais de perigo.

O pai da criança está ainda acusado de um crime de violência doméstica.

A repórter Ana Paula Félix adianta que, para o MP, foi o casal que matou a criança e a madrasta deveria ter pedido ajuda e não o fez.

MINISTÉRIO PÚBLICO APONTA A AUTORIA DAS AGRESSÕES AO PAI

Os indícios recolhidos pela investigação levaram o Ministério Público a acusar Sandro Bernardo da autoria das agressões. Tudo na banheira de casa, primeiro com água muito quente e depois com socos em várias partes do corpo que acabaram por provocar uma hemorragia interna.

Valentina foi depois deixada durante horas no sofá de casa sem ser socorrida, até que acabou por morrer. O casal abandonou mais tarde o corpo numa zona de floresta e participou o desaparecimento às autoridades.

Depois de três dias de buscas, o pai acabou por indicar à polícia Judiciária o local onde estava o corpo da criança