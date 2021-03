Dominado incêndio florestal em Vila Nova de Paiva

O incêndio que deflagrou durante a tarde de quinta-feira no concelho de Vila Nova de Paiva está em rescaldo desde as 23:31, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, estão a decorrer as "operações de consolidação e rescaldo desde as 23:31".

Às 00:20 desta sexta-feira ainda estavam 141 operacionais no terreno, apoiados por 39 veículos, segundo a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet.

A GNR e a Polícia Judiciária também se encontram no local depois de ter sido encontrada ao final da tarde uma idosa carbonizada.

No combate às chamas estiveram bombeiros voluntários de várias corporações, nomeadamente, de Viseu, Sernancelhe, Cabanas de Viriato, Moimenta da Beira, Sátão, Vila Nova de Paiva, Tarouca e Castro Daire.

Dois aviões e um helicóptero também estiveram a combater o fogo, mas desmobilizaram ao início da noite, acrescentou o CDOS de Viseu.

O alerta para o incêndio na localidade de Teixelo foi dado às 15:53 e a mulher de 79 anos foi encontrada pelo filho perto das 20:00.