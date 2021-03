Governo ameaça levar três diplomas aprovados no Parlamento ao Tribunal Constitucional

O Governo ameaça levar três diplomas aprovados pelo parlamento ao Tribunal Constitucional. O Executivo diz as medidas sobre o aumento dos apoios sociais violam a lei-travão do Orçamento do Estado.

Em causa estão diplomas aprovados pela oposição: um que aumenta os apoios sociais a trabalhadores independentes, outro aos pais que fiquem em casa por causa do fecho das escolas e um terceiro que aumenta os direitos a profissionais de saúde.

O Executivo diz que as medidas extra são incomportáveis e confirma que poderá avançar para o Tribunal Constitucional.

O Governo aguarda agora a decisão de Belém, que poderá trazer complicações futuras na gestão orçamental, sobretudo, com a medida do Bloco de Esquerda dirigida a trabalhadores independentes e sócios gerentes com custos de 38 milhoes de euros por mês.