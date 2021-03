Madeira sob aviso vermelho até 21:00 de domingo 

O Instituto do Mar e de Atmosfera acaba de elevar para vermelho o aviso para a costa sul e as regiões montanhosas da Madeira devido à chuva, granizo e trovoada. O aviso vermelho estará em vigor até às 21:00 de domingo.

A chuva já causou algumas inundações e 11 pessoas tiveram de ser alojadas temporariamente na Pousada da Juventude no Funchal depois do telhado das habitações ter cedido.

Os níveis de precipitação já atingiram em algumas zonas o de aviso laranja. No Funchal, as trovoadas são constantes. A tendência é para o agravamento dos estado do tempo, sendo que o pico da chuva deverá ocorrer durante a madrugada.