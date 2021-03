A Policia judiciária deteve um homem no aeroporto do Funchal que tinha ingerido 53 embalagens de heroína.



O homem de 42 anos vinha do continente e foi detido. A droga que tinha ingerido dava para quase 7 mil doses individuais.

Foi levado para o hospital para que a droga fosse expelida com acompanhamento médico. Trata-se aliás de uma situação considerada de grande risco em termos de saúde.

O homem já foi interrogado por um juíza de instrução criminal que decretou a prisão preventiva.