Mau tempo na Madeira deixou seis famílias desalojadas

A tempestade que atingiu a ilha nas últimas 24 horas desalojou cerca de 20 pessoas, provocou dois apagões gerais, inundações e derrocadas.

Na zona do Canto do Muro, perto do centro do Funchal, a tempestade fez desabar parte de uma estrada que já ameaçava ceder. A derrocada atingiu uma casa.

O corte de eletricidade está resolvido e os prejuízos estão a ser calculados. Falta saber o futuro das 6 famílias, cerca de 20 pessoas, que ficaram sem casa e tiveram de ser realojadas.

Ao todo foram registadas perto de 120 ocorrências. O mau tempo acabou por dar tréguas e foi até possível retomar o programa de vacinação na ilha.