Bebés abandonados sem registo: entram para o sistema de adoção sem nome 

Durante a pandemia de covid-19, bebés abandonados à nascença foram enviados para famílias ou casas de acolhimento sem lhes ter sido dado um nome.

O problema surgiu com o encerramento dos balcões Nascer Cidadão, há mais de um ano. Com o encerramento do balcão, o registo passou a ser feito por agendamento nas conservatórias ou através da internet.

Antes da pandemia, sempre que uma mãe biológica abandonada um filho, o registo era feito na maternidade, logo nos primeiros momentos de vida da criança. Se a mulher não quisesse estar presente, sabia aos profissionais de saúde ou aos serviços sociais.