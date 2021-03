As receitas da EMEL caíram mais de 30% em 2020.

No primeiro confinamento, a empresa que gere o estacionamento em Lisboa esteve quase dois meses sem cobrar.

O ano terminou com 28 milhões de euros de receitas, abaixo dos 41 milhões de 2019.

Sem as receitas dos estacionamentos, o negócio foi compensado com a partilha de bicicletas da rede Gira e os postos de carregamento para carros elétricos, que viram as receitas aumentar 19%.