Jovem de 20 anos morre em acidente de motociclo em Alcácer do Sal

Um jovem de 20 anos morreu hoje depois de o motociclo que conduzia se ter despistado em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da corporação dos bombeiros local.

A mesma fonte indicou que o alerta foi dado às 13:40 e que o despiste aconteceu na Zona Industrial Ligeira (ZIL) de Alcácer do Sal.

"Quando os bombeiros chegaram ao local foram realizadas manobras de reanimação até à chegada da Viatura Médica e Reanimação (VMER), mas a vítima não resistiu" e o óbito foi declarado no local, acrescentou.

O corpo do jovem foi transportado para os serviços de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.

No local, estiveram quatro operacionais, apoiados por duas viaturas dos Bombeiros de Alcácer do Sal, assim VMER do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR.