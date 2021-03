PSP monta operação musculada em Olhão depois de agentes terem sido apedrejados

A PSP montou, esta segunda-feira, uma operação de fiscalização musculada nas entradas e saídas do bairro das Panteras, em Olhão. Esta iniciativa surge dois dias depois de militares da GNR e agentes da PSP terem sido cercados e apedrejados.

Mais de 30 agentes, incluindo da unidade especial da polícia, foram mobilizados para as entradas e saídas do bairro.

O objetivou passa por fiscalizar as infrações de trânsito e o cumprimento das regras do confinamento.

No passado sábado à noite, uma patrulha da GNR tentou pôr fim a uma zaragata na rua. As forças da autoridade foram recebidas com pedras.

Um militar foi agredido, mas sem gravidade. A unidade especial da polícia, enviada em auxílio da patrulha, foi também alvo da fúria de um grupo de 20 a 30 pessoas.

Dois homens – de 24 e 59 anos, com antecedentes criminais – foram detidos. A PSP está agora a tentar identificar os restantes elementos do grupo.