Criminalidade diminui em 2020 para níveis mais baixos desde que há registo 

O ministro da Administração Interna diz que Portugal reduziu a criminalidade em 2020 e para os níveis mais baixos desde que há registo.

No ano em que o turismo desapareceu das cidades, com o país em grande parte confinado, o número de furtos de carteiristas e outros crimes de rua baixaram. No entanto, Eduardo Cabrita não o atribui à pandemia de covid-19.

Da reunião do Conselho de Segurança Interna, saiu a preocupação com um tipo de crime que aumentou muito e que a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, já acredita que não será alheio ao contexto em que vivemos: as burlas informáticas.

O Relatório Anual de Segurança Interna vai ser entregue esta quarta-feira pelo Governo, na Assembleia da República.