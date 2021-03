Poeiras do norte de África: o fenómeno que está a atingir Portugal

A qualidade do ar está comprometida em Portugal, nos próximos dias.

Uma massa de ar, vinda do norte de África, está a transportar poeiras que podem ser prejudiciais, sobretudo para pessoas com problemas respiratórios e cardiovasculares.

A Direção-Geral da Saúde recomenda cuidados redobrados para a população mais vulnerável.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as chuvas previstas em algumas zonas do país podem atenuar os efeitos do fenómeno.

Os especialistas consideram este um fenómeno natural e frequente, sobretudo na primavera e no verão. Desta vez, prevê-se que se mantenha até quarta-feira.

Veja aqui algumas das imagens deste fenómeno que estão a ser partilhadas nas redes sociais.