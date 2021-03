Rapaz de 11 anos em estado grave após explosão em Viana do Castelo

Um rapaz de 11 anos ficou esta terça-feira em estado grave na sequência de uma explosão em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo, tendo sido transferido para o hospital de São João, no Porto, informou a GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo referiu que o alerta foi dado cerca das 13:30, para a rua da Videira, naquela freguesia do concelho de Viana do Castelo, sem adiantar informações sobre a origem da explosão que "feriu com gravidade uma criança de 11 anos".

"A criança vai ser transportada ao hospital de São João, no Porto", acrescentou.

À Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo disse que "a criança estaria a brincar com material pirotécnico".

A mesma fonte adiantou que a explosão "terá ocorrido na casa onde a criança habita".

Ao local compareceram 11 operacionais e quatro viaturas do INEM, Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e GNR.