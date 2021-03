Um grupo de técnicos de radiologia do Alto Minho iniciaram esta terça-feira uma greve de dois dias. Exigem melhores salários e estabilidade nos contratos de trabalho.

Desde 2004 que o serviço de radiologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho está concessionado a empresas externas.

Em fevereiro do mês passado, os 27 técnicos da empresa contratada receberam cartas de rescisão, com efeitos a partir de amanhã. Há muitos anos que o problema é o mesmo no final de cada concessão.