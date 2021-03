Com a maior parte dos hotéis fechados, o Algarve já tinha dado a Páscoa como perdida. Mesmo muitos portugueses com casa de férias na região, este ano, terão desistido de viajar.

As restrições de circulação e o vento cheio de poeiras do norte de África parecem ter estragado os planos para uns dias no sul.

Com os estabelecimentos encerrados, alguns aproveitam para remodelações. Sem turistas estrangeiros, muitos não estão sequer a pensar abrir antes de meados de maio.