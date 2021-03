Livro Verde sobre o futuro do trabalho prevê teletrabalho sem acordo com o patrão

O Governo apresenta esta quarta-feira aos parceiros socias o Livro Verde sobre o futuro do trabalho. No documento constam propostas para os trabalhadores das plataformas digitais, para o teletrabalho ou para o lay-off.

Cerca de 25 páginas com propostas para regular as novas formas de trabalho

Para permitir maior conciliação entre o trabalho e a família, e em caso de deficiência ou incapacidade, o teletrabalho pode ser exigido pelos trabalhadores em algumas circunstâncias e mesmo contra a vontade da entidade patronal.

O documento sugere também que sejam criados modelos híbridos de trabalho presencial e à distância. O trabalhador pode escolher o regime total ou parcial. No entanto, deve ficar garantido que as despesas relativas ao teletrabalho bem como os custos de instalação e manutenção não são responsabilidade do trabalhador.

O regime deve ser aplicado à administração pública e deve ser visto como uma forma de criar e fixar emprego fora das grandes cidades.

Quanto às plataformas digitais, como é o caso da UBER ou Glovo, devem ser reguladas e deve ser criado um sistema contributivo e fiscal adaptados para os trabalhadores, que devem ver garantido o acesso à proteção social mesmo no caso dos independentes.

O Livro Verde sugere ainda que trabalhadores em lay-off ou em empresas em crise possam ser colocados de forma temporária noutras empresas que precisem de mão de obra. O objetivo é permitir que os trabalhadores possam continuar ativos ao mesmo tempo que adquirem novos conhecimentos e experiências.