Ministério Público considera haver ilegalidades em projeto de construção para foz do Jamor

O Ministério Público considera que há ilegalidades no plano aprovado pela Câmara de Oeiras para a foz do rio Jamor. O projeto está, para já, suspenso.

A notícia avançada pelo Jornal Público dá conta de suspeitas sobre a área de construção prevista e o Plano de Pormenor, elaborado pela autarquia. Esta situação motivou uma providência cautelar, já aceite pelo tribunal de Sintra, que deixou o projeto em suspenso.

Em resposta a SIC, a autarquia – que já foi notificada – diz “que não tem conhecimento das ilegalidades invocadas” e lembra que o processo já foi “sistematicamente auditado e envolveu dezenas de entidades externas”.

O plano, aprovado em 2014, prevê a construção de vários edifícios – como um hotel, prédios de habitação, escritórios e comércio – no local ocupado por duas fábricas desativadas. Está também prevista a criação de uma marina, uma piscina oceânica e espaços verdes, numa área que equivale a 27 campos de futebol. O investimento privado ultrapassa os 200 milhões de euros.

O projeto tem sido alvo de contestação pública, sobretudo por causa do risco da subida do nível do mar e possíveis inundações.