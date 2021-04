Centro de Apoio ao Sem Abrigo. Pedidos de ajuda aumentaram 40% com a pandemia

Os pedidos de ajuda ao Centro de Apoio ao Sem Abrigo aumentaram 40% desde o início da pandemia. Chegaram sobretudo de famílias que perderam o emprego. Ao todo, o Casa apoia agora 1.864 agregados familiares.

No que diz respeito às pessoas em situação de sem abrigo, o aumento também foi significativo. O centro sinalizou mais 73% dos casos face aos números pré-pandemia. Canalizar a ajuda tem sido uma das dificuldades.

"Comida e roupa não faltam, o problema é que muitas vezes as pessoas não sabem o caminho para essa ajuda", explicou João Fernandes, presidente do Casa.

Com as regras de confinamento e restrições à circulação o acesso aos cabazes alimentares diminuiu. Mas ainda assim, o número de refeições quentes distribuídas pelo centro de apoio aumento quase 23%.

Com a pandemia ainda por controlar, o Casa teme que estes números se agravem, e por isso todas as ajudas são bem-vindas. Uma forma de apoiar pode se através da consignação do IRS.

