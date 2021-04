Um navio mercante com bandeira das Ilhas Marshall, com 180 metros de comprimento, embateu esta quarta-feira no pilar sul da Ponte 25 de Abril, em Lisboa.

O comandante do navio vai ser ouvido esta quinta-feira, no comando da Polícia Marítima, para esclarecer as circunstâncias do acidente.

As Infrastruturas de Portugal garantem que o pilar da ponte não sofreu qualquer dano que ponha causa a segurança da estrutura.