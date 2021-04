Estacionamento em Lisboa continua gratuito pelo menos até 14 de abril

O estacionamento em Lisboa vai continuar gratuito pelo menos até 14 de abril. A Câmara vai prolongar o prazo por mais duas semanas, segundo o Diário de Notícias (DN).

O pagamento estava suspenso na capital até à próxima segunda-feira, mas a data levantava um problema legal ao entrar em vigor sem ter sido votada na Assembleia Municipal.

Assim o fim da gratuitidade do estacionamento será votado na próxima terça-feira, 13 de abril para entrar em vigor no dia seguinte.

Ainda segundo o DN, a medida não é pacífica na autarquia e já há pelo menos duas propostas divergentes nesta matéria.

O CDS tinha proposto manter o estacionamento gratuito até dia 19, altura em que os alunos do secundário e superior retomam as aulas e deverá reabrir a generalidade das lojas e restaurantes. Já o PSD tinha defendido a gratuitidade do estacionamento na capital até ao final do verão.