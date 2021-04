Maus tratos na infância. Maioria das crianças acompanhadas tem até três anos

Há cerca de 35 mil crianças a serem acompanhadas por sofrerem de maus tratos. Mais de metade tem, no máximo, três anos. A violência na infância é um problema cada vez mais recorrente em Portugal e pode ter sérias consequências no crescimento das crianças.

São 18 mil as crianças com menos de três anos em situação de perigo que estão a ser acompanhadas pela comissão de proteção de crianças e jovens. Quando juntamos as restantes faixas etárias até aos 18 anos, o número sobe para perto do dobro.

A pandemia agravou o problema dos maus tratos na infância até porque, agora, muitas das situações nem sequer são conhecidas.

Todos os comportamentos moldam a vida das crianças, principalmente nos primeiros mil dias de vida. São vários os estudos que apontam este período como fundamental para a formação física, mental e emocional. Os maus tratos afetam este desenvolvimento.

Várias associações portuguesas ligadas aos direitos das crianças e à educação estão a elaborar medidas de reforço ao estímulo e apoio ao desenvolvimento infantil. As propostas são apresentadas em setembro.

Veja também: