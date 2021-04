Orçamento do Estado 2022. António Costa afasta cenário de crise política

António Costa afasta o cenário de um crise política e garante que a questão só se coloca se o Parlamento apresentar uma moção de censura ao Governo.

O primeiro-ministro anunciou na quarta-feira que o Governo vai suscitar, com caráter de urgência, a fiscalização sucessiva junto do Tribunal Constitucional dos diplomas sobre apoios sociais, no âmbito da pandemia de covid-19, aprovados pelo Parlamento e promulgados pelo Presidente da República.

O envio para o Constitucional dos três diplomas acontece a poucos meses de começar a negociar Orçamento do Estado de 2022.

O tema dos apoios sociais é central para a esquerda. Aliás, um dos argumentos do Bloco para ter chumbado o último Orçamento era o alcance dos apoios sociais.