Homem baleado em Marco de Canaveses durante desavença

Um homem foi baleado esta madrugada no concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto, durante uma desavença entre um grupo de pessoas e a Polícia Judiciária está a investigar o caso, disse esta sexta-feira fonte oficial da GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte das Relações Públicas da GNR do Porto adiantou que uma "desavença entre um grupo de sete pessoas" ocorreu esta madrugada no concelho de Marco de Canavezes, cerca da 01:00, e que um dos indivíduos, com 34 anos de idade, "foi baleado" e depois transportado por elementos do grupo para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde está nos Cuidados Intensivos.

O homem baleado "continua internado" e a "arma de fogo ainda não foi recuperada até ao momento", disse a mesma fonte da GNR, acrescentando que a Polícia Judiciária está a investigar o caso.

A Lusa contactou fonte do Hospital Padre Américo, mas não foi possível obter ao momento informações sobre o estado de saúde do ferido.