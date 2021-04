Morte de Almeida Henriques. Primeiro-ministro elogia "defensor do poder local"

O primeiro-ministro evocou este domingo o falecido autarca viseense social-democrata Almeida Henriques, vítima de covid-19, "um defensor do poder local como pilar da democracia", numa mensagem publicada na conta oficial de uma rede social virtual.

"António Almeida Henriques foi um defensor do poder local como pilar da democracia e sempre um lutador por Viseu e os viseenses. É com pesar que apresento à família e amigos, as minhas sentidas condolências", lê-se.