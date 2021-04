Queda de andaime faz dois mortos em Almada

A queda de um andaime no Feijó, no concelho de Almada, provocou esta terça-feira dois mortos.

São as únicas vítimas do acidente. Eram trabalhadores da construção civil. Os óbitos foram declarados no local.

A queda da estrutura aconteceu num prédio de cinco andares, onde decorria uma obra na fachada do edifício, na rua Dom Francisco de Almeida.

Em direto do local, Jorge Paulo, 2.º Comandante dos Bombeiros de Cacilhas, adianta que, por volta das 15:45, estavam no local cerca de 20 operacionais, incluindo 11 bombeiros de Cacilhas, acompanhados por cinco veículos, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), a Proteção Civil de Almada, uma equipa de psicólogos e a PSP.

O alerta às autoridades foi dado às 14:40.

Em atualização.