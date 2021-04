O Zoo de Santo Inácio reabriu hoje ao público com horário alargado das 10:00 às 19:00 durante a semana. A organização garante totais condições de segurança.

Em 2020, as quebras de visitantes no Zoo de Santo Inácio rondaram os 20% Este ano, com horário alargado, o pensamento é positivo e as expectativas são de pelo menos 150 mil visitantes até dezembro.

Em breve, o zoológico vai receber mais animais.