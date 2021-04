Acidente entre autocarro e três automóveis faz 7 feridos em Lisboa

Sete pessoas, entre as quais um bebé de seis meses, ficaram hoje feridas na sequência de um acidente rodoviário em Lisboa, que envolveu um autocarro da Carris e três viaturas ligeiras.

Desconhecendo a gravidade dos ferimentos das sete vítimas, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse à agência Lusa que uma mulher de 28 anos e um bebé de seis de meses foram conduzidos para o Hospital de Santa Maria e dois homens de 32 e 54 anos foram transportados para Hospital de São Francisco Xavier.

Imagens de videoamador mostram como ficou o local após o acidente:

O acidente ocorreu pelas 15:40, na rua do Arco do Carvalhão, cruzamento com a rua de Campolide, em Lisboa, e "envolveu um autocarro da Carris e três viaturas ligeiras", indicou a mesma fonte, pelas 16:45, adiantando que ainda estão a decorrer os trabalhos no local, pelo que poderá haver a necessidade de transportar mais feridos a unidades hospitalares.

"Neste momento, o trânsito está condicionado na zona", avançou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros, sem dispor de informação sobre as causas do acidente.

No local estão quatro viaturas e 14 operacionais dos bombeiros, apoiados por meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).