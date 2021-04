Acusação do caso de Ihor Homeniuk pode ser alterada

Realizou-se esta manhã mais uma sessão do julgamento do caso de Ihor Homeniuk, o ucraniano encontrado morto nas instalações do Serviço de Estangeiros e Fronterias. No final, houve informações quanto aos crimes pelos quais os arguidos estão a responder em tribunal, como explicou a repórter Carolina Reis.





O tenente-general Botelho Miguel reconheceu que os bastões usados pelos inspetores do SEF não eram alvo de qualquer sistema de inventariação, não tinham número de série e eram geridos numa lógica de "consumível", obedecendo às regras de economato. Adianta que só as armas de fogo são inventariadas.

O diretor nacional do SEF foi arrolado como testemunha por um dos inspetores acusados. Botelho Miguel recusou-se a depor presencialmente no julgamento mas enviou as respostas escritas ao tribunal.

O tenente-general disse também que quando tomou posse, à semelhança dos bastões extensíveis, também não havia registo dos aerossóis, como o gás-pimenta ou armas elétricas.