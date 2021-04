Um homem de 80 morreu esta quarta-feira na sequência de uma colisão entre dois carros, em Gondomar, adiantaram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operação e Socorro (CDOS) do Porto e dos Bombeiros de Valbom.

Segundo as fontes, o acidente terá ocorrido na Avenida de Feyzin, na Lomba, em Gondomar, no distrito do Porto.

No local do acidente, cujo alerta foi dado às 13:44, estiveram 13 operacionais apoiados por seis viaturas.