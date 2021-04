Hospital de Covões de volta ao passado

Em Coimbra, o Dia Mundial da Saúde começou com uma urgência hospitalar a fechar portas durante a noite. A administração do centro hospitalar da cidade diz que a quebra na procura faz com que não se justifique manter a funcionar o serviço de urgência do Hospital dos Covões entre as 22:00 e as 09:00.

Por outro lado, sublinha que caso seja necessário, a urgência voltará a funcionar durante a noite.

A Ordem dos Médicos recorda que este continua a ser um hospital central, que nos últimos anos tem passado por um processo de perda de capacidade de resposta com o encerramento sucessivo de valências.