Realização de cesarianas atinge valor mais elevado desde 2010

A realização de cesarianas nos hospitais continua a aumentar e em 2019 chegou aos 36%, o que representa um crescimentos de 2%. É o valor mais elevado desde 2010.

Nos hospitais públicos, os partos cirúrgicos correspondem a 30%, já nos privados o valor sobe para 70% dos nascimentos.

Segundo noticia, esta quarta-feira, o Jornal de Notícias, a maternidade tardia e o maior recurso ao privado explicam a subida da realização de cesarianas.

As taxas continuam elevadas, apesar da penalização criada pelo Governo para o Serviço Nacional de Saúde. No ano passado, 14 hospitais públicos perderam o financiamento pelos internamentos por partos cirúrgico por terem ultrapassado os limites previstos no Programa para a Redução da Taxa de Cesarianas, avança ainda o mesmo jornal.