Acidente faz dois feridos e corta EN101 em Arcos de Valdevez

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um trator agrícola, que feriu duas pessoas, obrigou hoje ao corte de trânsito num troço da Estrada Nacional 101 (EN101) na freguesia de Paçô, em Arcos de Valdevez, disse fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que da colisão, cujo alerta foi dado às 7:50, resultaram dois feridos ligeiros transportados ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez adiantou tratar-se de um homem e de uma mulher, desconhecendo-se ainda a idade das vítimas e as causas da colisão entre os dois veículos.

A mesma fonte da GNR referiu que desde a hora do acidente que as quatro patrulhas mobilizadas para o local estão a desviar o trânsito para outras alternativas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que para o local foram mobilizados um total de 22 operacionais e nove viaturas dos Bombeiros Voluntários, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a GNR.