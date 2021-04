Alterações à lei eleitoral autárquica. Partidos têm 15 dias para chegar a acordo

O Parlamento adiou por 15 dias a decisão sobre as mexidas na lei eleitoral autárquica. Os partidos vão tentar chegar a acordo sobre vários projetos, entre os quais as alterações à lei que têm sido muito contestadas pelo movimento de autarcas independentes.

Ainda não há entendimento para fazer as alterações à lei eleitoral por que esperam os candidatos a autarcas independentes. O principal problema é que PS e PSD não chegam a acordo.

O movimento de autarcas independentes pediu urgência ao Parlamento nas alterações. Rui Moreira chegou mesmo a ameaçar criar um partido para poder concorrer às próximas autárquicas.

Entre os nove projetos a discussão, está também a proposta do Iniciativa Liberal para acabar com o dia de reflexão, ou que as próximas eleições possam acontecer em dois dias.

O movimento de autarcas independentes vai reunir-se esta sexta-feira para analisar o que fazer a seguir.