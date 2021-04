Preocupado com a saúde mental dos alunos, o Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve, na Covilhã, criou um projeto para os ajudar na gestão das emoções e prevenir comportamentos de risco no regresso às aulas.

"EmocionalMENTE" é o nome do projeto que abrange 500 estudantes dos 6 aos 15 anos de idade que frequentam o 1º ao 9º ano de escolaridade. Duas psicólogas realizam sessões individuais e de grupo com atividades lúdico-pedagógicas que ajudam os jovens a lidar com a ansiedade.