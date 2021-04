Condenado a 16 anos de prisão jovem que matou outro à porta de discoteca no Algarve

O Tribunal de Faro condenou hoje a 16 anos de prisão o jovem acusado de matar outro, a tiro, à porta de uma discoteca no Algarve, por dois crimes de homicídio simples, um consumado e outro na forma tentada.

O crime remonta à madrugada de 23 de agosto de 2019, quando Lucas Leote, de 19 anos, que pertencia ao staff da discoteca Lick, em Boliqueime, Loulé, foi atingido mortalmente com um tiro na cabeça por António Tavares, que fugiu do local.

Segundo o juiz presidente do coletivo que julgou o caso, apesar de ter ficado provado que António Tavares "não queria matar" Lucas Leote, "uma pessoa que não conhecia", "sabia que ao fazer um disparo" contra um local onde estavam quatro pessoas podia acertar em qualquer uma e "conformou-se" com isso.

Na leitura do acórdão, o juiz referiu ter ficado provado que António Tavares pretendia atingir Paulo Silva, um dos seguranças da discoteca, que lhe recusara a entrada no espaço momentos antes, acabando por atingir Lucas Leote, num segundo disparo.

"Quando ouviram o primeiro disparo [as pessoas que estavam junto à porta], instintivamente, baixaram-se e começaram a correr para dentro. Quando se afunilaram para entrar naquela porta, o arguido efetuou o disparo exatamente para aquela zona. É evidente que ele quis disparar para aquela zona", sublinhou.

O arguido alegou na primeira sessão do julgamento que tinha efetuado os disparos "para assustar", mas o tribunal considerou que se fosse esse o objetivo, teria "atirado para o ar" e não em direção a um local onde estavam várias pessoas.

"Como se vê nas imagens, [o arguido] empunha uma arma com as duas mãos, à altura da cabeça, flete as pernas e dispara. Obviamente está à procura de uma posição de equilíbrio", ressalvou o juiz.